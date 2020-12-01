Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:001302

На Сумщине 34996 случаев заболевания COVID-19: подробности

На 11 декабря в Сумской области подтверждено 34996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 385 человек, из них в Сумах - 59, Шостке - 13, Конотопе - 39, Ромнах – 32, Ахтырке – 1, Глухове - 28, Белопольский р-н - 19, Бурынский – 2, Глуховский р-н - 8, Конотопский р-н - 8, Краснопольский – 14, Кролевецкий р-н - 31, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский – 22, Недригайловский - 19, Путивльский р-н - 39, Роменский – 20, Середина-Будский р-н - 8, Сумской р-н - 3, Тростянецкий – 16, Шосткинский – 2, Ямпольский р-н - 1).

От осложнений коронавирусной болезни за все время пандемии на Сумщине произошло 452 летальных случая, из них за минувшие сутки - 10 (Сумы – 5, Шостка, Ахтырка, Бурынский, Конотопский, Липоводолинский районы – по 1).

Сейчас в области подтверждено выздоровление 21892 человек, из них за минувшие сутки - 1078 (Сумы - 714, Конотоп - 63, Ромны - 19, Ахтырка - 50, Глухов – 35, Лебедин – 1, Белопольский р-н - 12, Бурынский р -н - 2, Великописаревский – 6, Глуховский – 13, Краснопольский – 1, Кролевецкий – 1, Липоводолинский – 5, Путивльский р-н - 3, Роменский р-н - 14, Середина-Будский – 5, Сумской р-н - 62, Тростянецкий р-н - 64, Ямпольский р-н - 8 ).

Общество

Новости

На Сумщине 34996 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:00
Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда
Вчера 13:08
Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят? 5
09.12.2020 18:05
На Сумщині горіла птахофабрика
Сегодня 10:35
Сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)
Сегодня 09:43
Сумской массажист собирается установить рекорд Украины 1
Сегодня 08:51
На Сумщине 355 новых случаев заболевания COVID-19: 10 летальных
Сегодня 08:31
Сумских гандболистов разгромили в Ужгороде
Сегодня 08:30
На Сумщині оголосили Другий конкурс шкільних видань
Сегодня 08:06
Від 7 до 10 гривень. Сумські перевізники хочуть підняти ціни у міських маршрутках
Сегодня 08:04
В Ахтырском райсовете рулить будут экс-регионалы
Сегодня 07:42
Нардеп от Сумщины заявил о краже из его авто денег на кислородные концентраторы
Сегодня 06:47
view counter

Статьи

Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
Вчера 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
Вчера 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
Вчера 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.