На Сумщине 34996 случаев заболевания COVID-19: подробности На 11 декабря в Сумской области подтверждено 34996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 385 человек, из них в Сумах - 59, Шостке - 13, Конотопе - 39, Ромнах – 32, Ахтырке – 1, Глухове - 28, Белопольский р-н - 19, Бурынский – 2, Глуховский р-н - 8, Конотопский р-н - 8, Краснопольский – 14, Кролевецкий р-н - 31, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский – 22, Недригайловский - 19, Путивльский р-н - 39, Роменский – 20, Середина-Будский р-н - 8, Сумской р-н - 3, Тростянецкий – 16, Шосткинский – 2, Ямпольский р-н - 1).

От осложнений коронавирусной болезни за все время пандемии на Сумщине произошло 452 летальных случая, из них за минувшие сутки - 10 (Сумы – 5, Шостка, Ахтырка, Бурынский, Конотопский, Липоводолинский районы – по 1).

Сейчас в области подтверждено выздоровление 21892 человек, из них за минувшие сутки - 1078 (Сумы - 714, Конотоп - 63, Ромны - 19, Ахтырка - 50, Глухов – 35, Лебедин – 1, Белопольский р-н - 12, Бурынский р -н - 2, Великописаревский – 6, Глуховский – 13, Краснопольский – 1, Кролевецкий – 1, Липоводолинский – 5, Путивльский р-н - 3, Роменский р-н - 14, Середина-Будский – 5, Сумской р-н - 62, Тростянецкий р-н - 64, Ямпольский р-н - 8 ).