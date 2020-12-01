По прибутті на місце виклику було встановлено, що пожежа сталася в будівлі птахофабрики, загальна площа якої складає близько 1200 кв. м. Горіння відбувалося в приміщення яйцезбірника. Вогонь охопив тару для яєць та перекинувся на облицювання стін. Утворилося сильне задимлення.

Вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах. Приборкання загоряння потребувало значної кількості води, тому автоцистерни довелося направляти для дозаправки від пожежного гідранту, який знаходився на відстані 1,5 км від осередку горіння.

О 09:07 вдалося локалізувати загоряння на площі близько 49 кв. м, запобігши поширенню вогню на всю будівлю птахофабрики, де знаходилося близько 40 тис. курей. О 10:27 пожежу ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння - коротке замикання електромережі.