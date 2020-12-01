Поліцейські повідомили про підозру «наглядачеві» колонії Сумщині за поширення злочинного впливу Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції та слідчі обласного управління поліції повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу «наглядачеві» за виправною колонією, який наразі відбуває в установі покарання за тяжкі злочини.

У 2013 році 27-річного чоловіка засуджено до 13-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів та етаповано для відбування покарання до однієї виправних колоній Сумщини. Своєю непокорою виконувати встановлені установою правила поведінки він здобув «авторитет» серед засуджених і його визначили «наглядачем» за виправною установою закритого типу. Відтак, отримавши такий статус, він призначив «помічників» серед арештованих, встановив та контролював дотримання «злодійських законів», здійснював збір коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, для поповнення «общака» та відповідав за їх розподіл. Якщо хтось із засуджених не бажав підкорюватися правилам «наглядача» та виконувати його вказівки, піддавався побиттю. Крім того, він організував злочинну діяльність угруповання та налагодив канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови. Місцеві мешканці, які раніше також перебували у стінах колонії, доставляли «товар» на територію колонії шляхом «перекидання».

17 вересня поліцейські затримали зловмисників під час чергової спроби доставити наркотики до виправної установи та повідомили про підозри за незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, у тому числі і їх лідеру. Оперативникам та слідчим за сприяння адміністрації виправної колонії та за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури вдалося зібрати матеріали, які підтверджують причетність 27-річного «авторитета» до встановлення та поширення злочинного впливу на території спецустанови. За такі дії чоловікові додатково оголосили ще одну підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9-ти до 15-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України