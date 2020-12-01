Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45536

Поліцейські повідомили про підозру «наглядачеві» колонії Сумщині за поширення злочинного впливу

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції та слідчі обласного управління поліції повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу «наглядачеві» за виправною колонією, який наразі відбуває в установі покарання за тяжкі злочини.

У 2013 році 27-річного чоловіка засуджено до 13-ти років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів та етаповано для відбування покарання до однієї виправних колоній Сумщини. Своєю непокорою виконувати встановлені установою правила поведінки він здобув «авторитет» серед засуджених і його визначили «наглядачем» за виправною установою закритого типу.  Відтак, отримавши такий статус, він призначив «помічників» серед арештованих, встановив та контролював дотримання «злодійських законів», здійснював збір коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, для поповнення «общака» та відповідав за їх розподіл. Якщо хтось із засуджених не бажав підкорюватися правилам «наглядача» та виконувати його вказівки, піддавався побиттю.  Крім того, він організував злочинну діяльність угруповання та налагодив канал постачання наркотиків та психотропів до спецустанови. Місцеві мешканці, які раніше також перебували у стінах колонії, доставляли «товар» на територію колонії шляхом «перекидання».

17 вересня поліцейські затримали зловмисників під час чергової спроби доставити наркотики до виправної установи та повідомили про підозри за незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, у тому числі і їх лідеру.  Оперативникам та слідчим за сприяння адміністрації виправної колонії та за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури вдалося зібрати матеріали, які підтверджують причетність 27-річного «авторитета» до встановлення та поширення злочинного впливу на території спецустанови. За такі дії чоловікові додатково оголосили ще одну підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.  Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді  позбавлення волі на строк від 9-ти до 15-ти років з конфіскацією майна. 

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України

Право

Новости

На Сумщине 34996 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:00
Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда
Вчера 13:08
Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят? 5
09.12.2020 18:05
Сумчане голосуют за строительство новой школы в 12-м микрорайоне
Сегодня 13:50
Юрий Чмырь возглавил фракцию ОП-ЗЖ в Сумском облсовете
Сегодня 13:40
Сумские гандболисты проиграли лидеру
Сегодня 13:13
В Сумах обокрали сотрудницу банка
Сегодня 12:56
Сумська область серед лідерів в Україні із забезпечення киснем «ковідних» ліжок
Сегодня 12:51
В Сумах рыбак провалился под лед (видео)
Сегодня 12:42
У Сумській області ремонт місцевих доріг виконаний на 97%
Сегодня 12:36
В Сумах на автостанции умер водитель автобуса
Сегодня 12:27
Сумской облсовет принял устаревшую некачественную Стратегию развития области
Сегодня 12:21
view counter

Статьи

Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
Вчера 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
Вчера 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
Вчера 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.