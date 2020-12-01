На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 10 декабря в 11:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Молодежная в с. Гринченково Ахтырского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части и 31-го государственного пожарно-спасательного поста.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачена отделка стен на площади до 10 кв. м, окно, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 12:12 возгорание локализовали, а в 12:41 - потратив на тушение более 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.