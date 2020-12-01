Сумской облсовет выбрал главу бюджетной комиссии Сегодня, 11 декабря, во время второй сессии Сумского облсовета 8-го созыва депутаты проголосовали за назначение главы депутатской комиссии по вопросам экономики.

Им стал 62-летний Евгений Южаков, депутат от «Нашего края». В свое время он работал начальником финуправления Сумской ОГА. До последнего времени был главой Путивльского райсовета.