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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55176

Специализированной больнице на Сумщине вернули 93 га земли стоимостью 8 млн грн

После того, как Роменской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства был заявлен иск о признании недействительным договора о предоставлении услуг и возврата земельных участков, обществом с ограниченной ответственностью заключено дополнительное соглашение и освобождены спорные земельные участки площадью 93 га и стоимостью почти 8 млн грн.

Ранее установлено, что в 2019 году между коммунальным предприятием «Первая областная специализированная больница г. Ромны» и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о предоставлении услуг по соцреабилитации психически больных через трудовую деятельность и к общественной жизни, в частности выращивание сельскохозяйственной продукции на землях, принадлежащих заведению на праве постоянного пользования. Однако стороны фактически скрыли аренду земельного участка. Более того, земельным законодательством не предусмотрено право постоянного пользователя распоряжаться землей путем передачи ее другим лицам в платное пользование.

В настоящее время из-за отсутствия предмета спора производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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