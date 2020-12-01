Губернатор Сумщины ушел на самоизоляцию (обновлено) Об этом в начале сессии Сумского облсовета сообщил его глава Виктор Федорченко.

- В работе нашей сессии должен был принять участие глава облгосадминистрации, но в связи с тем, что он на самоизоляции, он не будет присутствовать на нашей сессии.

Напомним: глава Сумской ОГА Василий Хома только вчера дал первую пресс-конференцию онлайн. Правда, представители телеканалов были допущены в зал.

У Василия Васильевича было общение с человеком, у которого вчера поздно вечером было подтверждено заболевание КОВИД. Поэтому решено, что до получения результатов теста, он будет находиться на самоизоляции, сообщили в пресс-службе ОГА.