В Сумах на переходе сбили пешехода В результате ДТП на улице Белопольское шоссе травмирован пешеход.

Автопроисшествие произошло вечером 10 декабря, около 19.00. На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 37-летний водитель не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 33-летний пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

За 11 месяцев в областном центре произошло почти 930 ДТП, каждое четвертое автопроисшествие - ДТП с пострадавшими. В результате 12 человек погибли и более 250 травмированы.