Сумской облсовет принял устаревшую некачественную Стратегию развития области Сегодня, 11 декабря, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за принятие Стратегии регионального развития Сумской области на 2021-2027 годы и План мероприятий на 2021-2023 годы по ее реализации.

Перед голосованием стратегию кратко представил замглавы Сумской ОГА Виталий Максименко. Однако часть депутатов раскритиковали ее, найдя в ней пробелы и ошибки. Например, в стратегии до сих пор числится 18 районов в области, хотя их уже 5.

Однако все равно решение было принято – «за» было 52 депутата, 4 против, 3 не голосовали.

Среди противников были Анатолий Епифанов от «Нашего края» и Олег Медуница от «Европейская солидарность», которые высказали свое мнение.

Дальше планируется ее доработать и принимать изменения…