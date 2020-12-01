На Сумщине пожарные спасли от уничтожения два жилых дома (видео) 10 декабря, в 10:20, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Заречная в с. Клышки Шосткинского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Клышки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие сарая по всей площади и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные 2 жилых дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.

В 11:00 возгорание локализовали, а в 11:37 - потратив на тушение около 10 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Клышки, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.