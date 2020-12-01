У Сумській області ремонт місцевих доріг виконаний на 97% Про це під час прес-конференції повідомив журналістам голова облдержадміністрації Василь Хома.

«Маємо непогані результати щодо ремонту доріг. Зокрема, ремонт доріг загального користування місцевого значення виконаний на 97%, – зазначив очільник облдержадміністрації. – Невдовзі ці дороги будуть передані на баланс об’єднаних громад».

Довідково. У 2020 році було передбачено здійснити ремонтні роботи на 24 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та на 48 вулицях та дорогах комунальної власності у населених пунктах. Загальна сума фінансування на 2020 рік становить 866,7 млн грн.

Наразі поточним середнім ремонтом відремонтовано 59,8 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, проведено капітальний і поточний середній ремонт на 140,5 тис. м2 вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

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