В Сумах рыбак провалился под лед (видео) В социальных сетях появилось видео, как в Сумах в районе «Карпатской Колыбы» рыбак провалился под лед на Псле.

К счастью, его удалось спасти, пишет 0542.ua. Спасатели призывают сумчан быть осторожными и не выходить на тонкий лед.