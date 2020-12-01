Лента

admin
admin
Сегодня 12:51177

Сумська область серед лідерів в Україні із забезпечення киснем «ковідних» ліжок

17 медзакладів на Сумщині кожного дня здійснюють прийом хворих на коронавірус. 80% ліжкового фонду в лікарнях області забезпечено киснем.

Наразі питання збільшення числа ліжко-місць та забезпечення їх підводом кисню перебуває на постійному контролі обласної влади, про це повідомив під час пресконференції очільник облдержадміністрації Василь Хома.

За його словами, кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням, у медичних закладах Сумщини щотижня збільшується.

«З наростанням коронавірусної пандемії, ми ввесь час працювали над залученням нових лікувальних закладів в області до надання допомоги хворим. Наразі на Сумщині ведеться активна робота із забезпечення лікарень, де перебувають пацієнти з COVID-19, киснем. У цілому 1036 ліжок або 80% вже забезпечені кисневим устаткуванням. Я особисто це питання тримаю на контролі», – повідомив Василь Хома.

Із 1036 ліжок 359 мають централізовану подачу кисню, 677 ліжок – через кисневі концентратори.

Також голова облдержадміністрації повідомив, що наразі кількість одужавших за добу зросла у 2,5-3 рази. 

®

Общество

Новости

На Сумщине 34996 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:00
Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда
Вчера 13:08
Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят? 5
09.12.2020 18:05
Сумчане голосуют за строительство новой школы в 12-м микрорайоне
Сегодня 13:50
Юрий Чмырь возглавил фракцию ОП-ЗЖ в Сумском облсовете
Сегодня 13:40
Сумские гандболисты проиграли лидеру
Сегодня 13:13
В Сумах обокрали сотрудницу банка
Сегодня 12:56
Сумська область серед лідерів в Україні із забезпечення киснем «ковідних» ліжок
Сегодня 12:51
В Сумах рыбак провалился под лед (видео)
Сегодня 12:42
У Сумській області ремонт місцевих доріг виконаний на 97%
Сегодня 12:36
В Сумах на автостанции умер водитель автобуса
Сегодня 12:27
Сумской облсовет принял устаревшую некачественную Стратегию развития области
Сегодня 12:21
view counter

Статьи

Тренер «Альянса»: «Мы довольны тем местом, на котором находимся»
Вчера 18:12
Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники!
Вчера 15:21
У Сумській міськраді п’ятеро безробітних та 11 посадовців
Вчера 11:27
Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
09.12.2020 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
09.12.2020 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
08.12.2020 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.