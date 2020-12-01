Сумська область серед лідерів в Україні із забезпечення киснем «ковідних» ліжок 17 медзакладів на Сумщині кожного дня здійснюють прийом хворих на коронавірус. 80% ліжкового фонду в лікарнях області забезпечено киснем.

Наразі питання збільшення числа ліжко-місць та забезпечення їх підводом кисню перебуває на постійному контролі обласної влади, про це повідомив під час пресконференції очільник облдержадміністрації Василь Хома.

За його словами, кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням, у медичних закладах Сумщини щотижня збільшується.

«З наростанням коронавірусної пандемії, ми ввесь час працювали над залученням нових лікувальних закладів в області до надання допомоги хворим. Наразі на Сумщині ведеться активна робота із забезпечення лікарень, де перебувають пацієнти з COVID-19, киснем. У цілому 1036 ліжок або 80% вже забезпечені кисневим устаткуванням. Я особисто це питання тримаю на контролі», – повідомив Василь Хома.

Із 1036 ліжок 359 мають централізовану подачу кисню, 677 ліжок – через кисневі концентратори.

Також голова облдержадміністрації повідомив, що наразі кількість одужавших за добу зросла у 2,5-3 рази.

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