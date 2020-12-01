В Сумах обокрали сотрудницу банка Пострадала от рук вора 61-летняя сотрудница банка в Сумах.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленником оказался 36-летний сумчанин. Мужчина, увидев незапертую дверь, зашел в кабинет, пошарил везде, нашел и забрал 4200 гривен. Работники полиции уже доказали его причастность к совершению серии подобных преступлений. Сейчас ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1,2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.