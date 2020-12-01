Юрий Чмырь возглавил фракцию ОП-ЗЖ в Сумском облсовете Юрий Чмырь избран главой фракции партии «Опозиційна платформа – За життя» в Сумском областном совете.

«Політична сила «ОПОЗЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», коли йшла на місцеві вибори, то взяла на себе відповідальність щодо розвитку Сумської області. Нам довірили свої голоси більше ніж 50 тис. громадян Сумщини. Це потужний результат, який передбачає завдання на подальшу роботу фракції!», – написал Юрий Чмырь на своей странице в Фейсбуке.

Фракция «Опозиційної платформи – За життя» в Сумском областном совете насчитывает 14 депутатов. Это вторая политическая сила в облсовете по количеству народных избранников.