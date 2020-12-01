Сумчане голосуют за строительство новой школы в 12-м микрорайоне На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Строительство школы на улицах Героев Крут и Интернационалистов».

«На улицах Героев Крут и Интернационалистов нет ни одной школы. Ежедневно ученики преодолевают немалый путь, переходят несколько дорог, тратят достаточно много времени, чтобы добраться до ближайших школ, а именно № 17 или 23, которые находятся в других районах и улицах.

Поскольку большое количество учеников вынуждены ходить на 2-ю смену, они должны добираться далеко домой по темным улицам в позднее время.

Обращаемся с просьбой оказать содействие в создании школы именно в 12-м микрорайоне, потому что, строят дома, молодое поколение увеличивается, а инфраструктуры как таковой нет», - пишет автор петиции Курилова Юлия Александровна.

По состоянию на 11 декабря петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

Напомним6 мэр Сум Александр Лысенко во время предвыборной кампании обещал начать строительство школы уже в 2021 году. Выполнит ли?

Подписать петицию можно здесь.