Сумчане голосуют за строительство новой школы в 12-м микрорайоне

«На улицах Героев Крут и Интернационалистов нет ни одной школы. Ежедневно ученики преодолевают немалый путь, переходят несколько дорог, тратят достаточно много времени, чтобы добраться до ближайших школ, а именно № 17 или 23, которые находятся в других районах и улицах.
Поскольку большое количество учеников вынуждены ходить на 2-ю смену, они должны добираться далеко домой по темным улицам в позднее время.
Обращаемся с просьбой оказать содействие в создании школы именно в 12-м микрорайоне, потому что, строят дома, молодое поколение увеличивается, а инфраструктуры как таковой нет», - пишет автор петиции Курилова Юлия Александровна.
По состоянию на 11 декабря петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.
Напомним6 мэр Сум Александр Лысенко во время предвыборной кампании обещал начать строительство школы уже в 2021 году. Выполнит ли?
Подписать петицию можно здесь.