Сумские биатлонистки пробежали мимо очков на Кубке мира Сегодня, 11 декабря, стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.

Во время короткой паузы между вторым и третьим этапами Кубка мира биатлонный пелотон перебрался в австрийский Хохфильцен, где сегодня спортсмены вышли на старт спринтов, пишет biathlon.com.ua.

Программа третьего этапа очень насыщенная – за три дня биатлонистам предстоит провести три гонки, а потому без отдыха нашим опытным девушкам не обойтись. В спринте тренеры команды решили поберечь силы Елены Пидгрушной – единственной из «золотой украинской олимпийской четверки», пробежавшей ранее полную программу стартов в Контиолахти.

В этих условиях дополнительная ответственность легла на другую нашу представительницу топ-тридцатки общего зачета Дарью Блашко, которой Юрай Санитра доверил старт в выгодной первой группе. Даша уже традиционно для нынешнего сезона сделала акцент на аккуратной работе на огневых рубежах. С этой задачей украинка справилась, закрыв все десять мишеней. Но на этот раз времени на огневых рубежах было потрачено довольно много – лидерам по скорострельности Блашко уступила более 30-ти секунд. Но лучше так, чем промахи – особенно, учитывая коварный «тягунок» в гору перед стрельбищем, после которого восстанавливать дыхание на огневом рубеже очень сложно. Итог спринта для Дарьи – 24-е место: еще один стабильный результат в зачетной зоне.

Чуть лучше, несмотря на один промах, провела спринт выпускница СумГУ Юлия Джима. Сегодня она была быстрейшей среди наших девушек и, даже преодолев круг штрафа, на финише показала время на восемь секунд лучше, чем Блашко – 22-я.

Синхронно отработали на огневых рубежах наши сестры Семеренко: чистая лежка и по два промаха в стрельбе стоя… При этом Валя была заметно быстрее и в работе на рубеже, и в скорости бега, но даже это не помогло попасть в зачетную зону – 45-я. А вот Вита, увы, вновь продемонстрировала, что на старте сезона уровень ее готовности далек от удовлетворительного, и по итогам спринта она даже не пробилась в персьют, финишировав 69-й.

Те же два промаха в пассиве и самой молодой участницы украинской сборной Екатерины Бех. Подстраховать команду в Кубке наций Кате пока не удалось, но, финишировав 59-й, она впервые пробилась в гонку преследования Кубка мира, обновив тем самым свое личное достижение.

Ну а в борьбе за победу лучшей оказалась белоруска Динара Алимбекова, завоевавшая свое первое личное «золото» в гонках Кубка мира! Не будь феноменальных результатов двух прошедших недель, такой исход спринта можно было бы назвать громкой сенсацией. Но четыре результата в топ-восьмерке в Контиолахти должны были убедить всех, что белорусская биатлонистка вышла на новый уровень, и громкие успехи были лишь делом времени.

Залогом успеха Алимбековой стали два нуля на огневых рубежах, чего не удалось сделать большинству сильнейших соперниц. И на финише Динара на восемь секунд опередила имевшую круг штрафа Тирил Экхофф, которая ворвалась на подиум из поздних стартовых номеров. На дистанции последнего круга норвежка двадцать секунд отыграла у Алимбековой, но для борьбы за победу этого оказалось не достаточно. Быстрее победительницы спринта на трассе была и Франциска Пройсс, но также один промах помешал оказаться выше третьего места.

В Хохфильцене ожидаемо закончилась «шведская сказка»: сестры Эберг и компания и на трассе уже не имели такого перевеса, как неделей ранее, и на огневых рубежах допускали ошибку за ошибкой. В итоге никого из шведок не оказалось даже в десятке лучших, а лидер Кубка мира Ханна Эберг с двумя кругами штрафа финишировала 29-й и поставила под сомнение продолжительность своего лидерства в общем зачете. Уже в воскресенье желтый биб почти наверняка сменит свою обладательницу: перевес Эберг над делящими сейчас второе место Олсбю Ройселанд и Алимбековой составляет всего-то 5 очков…

Спринт. Женщины

1. Динара Алимбекова (0+0) 20:12,3

2. Тирил Экхофф (1+0) +8,5

3. Франциска Пройсс (0+1) +9,9

...

22. Юлия Джима (0+1) +57,8

24. Дарья Блашко (0+0) +1:05,4

45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7

59. Екатерина Бех (1+1) +2:04,1

69. Вита Семеренко (0+2) +2:21,9