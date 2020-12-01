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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10306

В Сумах запускают городскую ПЦР-лабораторию в тестовом режиме

Это первая городская ПЦР-лаборатория в области.

Потребность в ее создании возникла из-за загруженности ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины». Он - главный исполнитель таких исследований, и из-за большого количества тестов, замедлялся процесс получения результатов.

На сегодня завершен ремонт помещения и установлено необходимое оборудование, которое испытали под наблюдением представителя компании-поставщика.

Заведующая отделением лабораторной диагностики Людмила Белай рассказала, что в состав лабораторной бригады будут входить трое специалистов: два лаборанта, один из которых будет сортировать материал, другой - осуществлять экстракцию, и бактериолог, задача которого - считать результат.

Директор КНП «Клиническая больница № 4» Андрей Сухомлин рассказал, что в тестовом режиме лаборатория будет исследовать материал больных с COVID-19, которые лечатся в стационаре этого медицинского учреждения, а затем - полученный от первичного звена, которое, как и раньше, будет заниматься его забором.

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