Глуховские зоозащитники призывают спасти “пернатую горожанку” Мотю

По ее словам сову, которой уже дали имя Мотя, необходимо срочно реанимировать – предположительно, птица столкнулась с автомобилем, вследствие чего получила черепно-мозговую травму. Неравнодушные к судьбе Моти могут посодействовать в вопросе ее дальнейшего выздоровления, перечислив посильную сумму на карту зоозащитницы Марины Велитченко, пишет Глухів.інфо.

Призыв о помощи птице девушка разместила в группе КітПес ♡ Глухів:

“Да, ребят, это сова! И она в беде! Позавчера мы оказались в центре каких-то хогвартских событий. То в центре города юные волшебники наблюдали сразу 10 сов, то одна из редких в Украине диких птиц оказалась раненной.