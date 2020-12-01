Глуховские зоозащитники призывают спасти “пернатую горожанку” Мотю

По ее словам сову, которой уже дали имя Мотя, необходимо срочно реанимировать – предположительно, птица столкнулась с автомобилем, вследствие чего получила черепно-мозговую травму. Неравнодушные к судьбе Моти могут посодействовать в вопросе ее дальнейшего выздоровления, перечислив посильную сумму на карту зоозащитницы Марины Велитченко, пишет Глухів.інфо.
Призыв о помощи птице девушка разместила в группе КітПес ♡ Глухів:
“Да, ребят, это сова! И она в беде! Позавчера мы оказались в центре каких-то хогвартских событий. То в центре города юные волшебники наблюдали сразу 10 сов, то одна из редких в Украине диких птиц оказалась раненной.
Но как бы ни было приятно держать в руках настоящую сову и представлять себя Гарри Поттером, — такое (привлекательное для нас) спокойное состояние дикой птицы говорит о серьезной травме.
Потому что в нормальном состоянии совы, как хищники, в подобных условиях должны вести себя крайне агрессивно — рвать клетку когтями, клювом, поднимать крылья на людей и других животных, как на естественные источники опасности.
Наша же птичка — Мотя — не просто спокойна, она заторможена в реакциях. Позволяет брать себя на руки, не реагирует даже на собак и котов, не ест, почти не открывает правый глаз.
Мы связались с орнитологом из Полтавы, объяснили ситуацию и он озвучил страшный диагноз.
Скорее всего птица столкнулась с машиной и у нее черепно-мозговая травма. Чем спокойнее поведение, тем серьезнее травма. И судя по безразличию нашей Моти, дела там плохи.
Ее нужно срочно доставить в Киев к узкопрофильному специалисту. Счет сейчас идет на дни.
Поэтому мы просим вашей помощи сразу по двум вопросам:
1. Сову могут принять в клинике уже сегодня, 11.12, но нужен транспорт, который безопасно доставит птицу до Киева. Время приезда до 16:00. Отзовитесь, пожалуйста, кто едет в ту сторону.
2. Деньги. Без них никуда. Нужны деньги на транспортировку, анализы, прием врача и (вероятно) операцию.
Помогите бедной совушке, кто чем может и держите за нас кулачки.
+38 068 78 71 971; ПриватБанк: 4731219630400905 Велитченко Марина”, – написала Марина.