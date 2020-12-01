В Сумах перенесли зимние каникулы Управление образования и науки рекомендует учебным заведениям города начать зимние каникулы 31 декабря.

Организация образовательного процесса в учебных заведениях города осуществляется в соответствии с законами Украины «Об образовании», «О среднем образовании» и других нормативно-правовых документов.

Согласно пункту 3 статьи 10 Закона Украины «О среднем образовании» «...образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года», и пункта 4 статьи 10 «....продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней».

Учитывая вышесказанное, учебным заведениям города рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года.