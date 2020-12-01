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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38167

В Шостке поймали серийную воровку

Только за последний месяц женщина пыталась совершить шесть краж из городских магазинов, однако бдительная охрана и продавцы магазинов вовремя замечали воровку и вызвали полицейских.

Так, в середине ноября 29-летняя жительница Шостки пыталась похитить из магазина подержанной одежды куртку и сумку. Переодевшись в примерочной в подходящую верхнюю одежду и спрятав под нее сумку, она пыталась незамеченной выйти из магазина. Однако надежды женщины не оправдались - на выходе ее задержала охрана торговой точки.

Затем были несколько краж из супермаркетов города. Подозреваемая набирала с полок магазинов понравившиеся продукты питания и спиртное и, не оплатив товар, направлялась к выходу. Там, как правило, ее и задерживали сотрудники службы безопасности магазинов.

«Не обошла стороной» злоумышленница и магазин самообслуживания, реализующий недорогие промышленные товары. Набрав в пакет понравившихся вещей на сумму почти 4000 гривен, женщина пыталась покинуть торговую точку без оплаты товара. Впрочем, продавцы вовремя заметили обнаглевшую посетительницу и вызвали полицию.

В полиции относительно злоумышленницы открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако окончательное наказание ей определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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