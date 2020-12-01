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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43161

Автопарк спасателей Сумщины пополнился новыми аварийно-спасательными автомобилями

10 декабря в государственные пожарно-спасательные части, расположенных в г. Ромны и г. Кролевец прибыли два специальных аварийно-спасательных автомобиля.

Полученные на основании решения главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям современные «Ford RANGER» оснащены по самым высоким европейским стандартам всем необходимым снаряжением и оборудованием для проведения комплекса аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях и ликвидации последствий других чрезвычайных событий. Кроме того, они способны обеспечить тушение пожара в начальной стадии до прибытия основных сил пожарных. В автомобилях находится оснащение, которое при необходимости позволяет приступить к проведению неотложной домедицинской помощи и реанимационных мероприятий. А их вездеходные возможности способны оперативно и независимо от времени года и погодных условий, доставить личный состав к месту чрезвычайного происшествия.

Это уже не первое пополнение автопарка пожарно-спасательной службы Сумщины, автомобилями данного класса. Отныне в области уже есть 8 соответствующих транспортных средств, находящихся в городах Сумы - 2, Шостка, Ромны, Глухов, Тростянец, Кролевец и Лебедин.

Получение такой аварийно-спасательной техники имеет крайне важное значение для Сумщины, поскольку именно на ее территории проходят трассы международного и государственного значения, на которых неоднократно возникали сложные и масштабные дорожно-транспортные происшествия. Благодаря новым «Ford RANGER» спасатели смогут при необходимости значительно оперативнее осуществлять деблокирования пострадавших при ДТП и проводить аварийно-спасательные работы.

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