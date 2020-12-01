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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45171

На Сумщине дали 4 года мужчине, который натравил ротвейлера на прохожего, а потом еще и подрезал его

Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 42-летнего мужчины, который натравил свою собаку на прохожего, а потом еще и избил его.

Событие произошло в пгт Середина-Буда 19 августа 2020 года. В вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгуливал свою собаку породы «ротвейлер», которая была без поводка и намордника. Когда собака начала лаять на прохожего, тот сделал замечание. В свою очередь обвиняемый начал высказываться в адрес прохожего нецензурной бранью. На этой почве между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый сначала натравил на оппонента свою собаку, а потом еще и сам начал наносить ему удары. Когда прохожий упал на землю, обвиняемый ударил его ножом. Согласно выводам экспертов, 32-летний пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Более того, во время проведения обыска по месту жительства обвиняемого на крыше хозяйственной постройки обнаружено и изъято шестьдесят растений, которые относятся к растениям рода «Конопля» и содержат в своем составе психоактивное вещество.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, заверял, что искренне раскаивается и просил строго не наказывать.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и, присоединив часть неотбытого наказания по предыдущему приговору, приговорен к 4 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 310 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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