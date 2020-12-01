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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5991

На Сумщине полиция поймала дачного вора

В поисках наживы, мужчина проникал в дачные дома и похищал оттуда хозяйственную и кухонную технику, инструменты, денежные средства и продукты питания.

Как установили правоохранители, вором оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Его жертвами стали две жительницы Сум, 46 и 72 лет.

Из их дачных домов злоумышленник похитил хозяйственную и кухонную технику, инструменты, денежные средства и даже продукты питания.

По его словам, часть похищенных вещей он оставил себе, а остальные продал.

Вырученные от реализации средства потратил на собственные нужды.

Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следователи по данным фактам открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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