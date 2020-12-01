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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на депутата горсовета совершено покушение средь бела дня

9 декабря в 14.20 в городе Тростянец произошло ЧП. Средь бела дня возле собственного двора в центре города совершено нападение на депутата Тростянецкого городского совета («Сила людей») Гордиенко Романа Владимировича.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

«Предотвратить тяжелые последствия удалось только благодаря отпору нападающему, учитывая то, что депутат не растерялся, и рядом находился его брат.

Известно, что злоумышленник пытался скрыться с места происшествия вместе со своим сообщником на авто Volkswagen Golf, синего цвета. Проходимца удалось задержать в микрорайоне «Перекалки».

Им оказался гражданин Иван Л., 04.12.1989 г.р., уроженец города Новая Каховка, сейчас проживает в Киеве. Он является тренером одного из спортклубов. При задержанном был обнаружен нож.

Важно, что когда нападающего задержали, он неоднократно выкрикивал, что депутата Гордиенко «заказали» за его политическую деятельность.

Видеокамеры наблюдения показали, что нападающий выслеживал свою жертву вместе со своим сообщником несколько дней подряд.

Злоумышленника доставили в Тростянецкое отделение полиции, но в тот же день вечером его уже отпустили. Причем, забирал его из райотдела полиции один одиозный тростянецкий житель, известный на весь город своим прозвищем.

Также известно, что сообщнику нападающего удалось скрыться с места преступления на авто Volkswagen Golf, и его, к сожалению, так и не был задержан сотрудниками полиции. Хотя дорога для побега там только одна - по ул. Заречная.

Городской голова Юрий Бова убежден, что если бы полицией были проявлены более активные меры, то авто можно было бы найти.

Депутаты городского совета глубоко обеспокоены ситуацией, которая произошла с коллегой Романом Гордиенко. Этот вопрос вынесли на обсуждение очередной сессии городского совета, которая состоялась сегодня. Дать пояснения к этому делу по сессионный зал пригласили начальника Тростянецкой полиции Дмитрия Станишевского.

Но главный полицейский общины ограничился кратким ответом:

- Согласно ст. 202 УПК Украины я, без письменного указания прокурора и следователя, не имею права называть никаких фамилий и персональных данных злоумышленника. Мы его задержали, я сам лично выезжал туда. Номерные знаки авто, на котором скрылся сообщник данного нападающего, нам известны. В настоящее время проводится проверка по данному делу. Возбуждено уголовное производство, которое внесено в реестр досудебных расследований по ст. 125 ч. 1 УК. То есть, население легких телесных повреждений, - сказал полицейский.

Такой ответ начальника полиции вызвал возмущение части депутатского корпуса. Ведь на человека напали по политическим мотивам, избили, и это, значит, правоохранители расценивают всего лишь как некое мелкое хулиганство?

- То есть, заказное преступление вы отвергаете? - сразу четко спросил у Дмитрия Станишевского мэр Юрий Бова.

- Нет, ни в ком случае. С пострадавшим мы провели все следственные действия. Определяется степень телесных повреждений. По результатам проверки городскому голове и депутатам будет предоставлена вся информация. Все, что мог, я прокомментировал, - ответил начальник полиции.

- На месте этого депутата уже завтра может оказаться любой. Преступление, совершенное против человека среди белого дня не может остаться безнаказанным. Мы не дадим никому «замять» это дело. Будем заправлять соответствующее обращение к Генеральному прокурору, министру внутренних дел, прокурора области, главе ОГА, чтобы ход расследования взяли на личный контроль, - отметил городской голова Юрий Бова.

Депутаты поддержали это решение и единогласно проголосовали.

Дмитрий Станишевский заверил, что полиция приложит все усилия, чтобы довести до конца это уголовное дело, чтобы в дальнейшем в нашем городе не возникало таких ситуаций. Однако, на один из поставленных главе полиции конкретных вопросов, городские депутаты так и не получили конкретного ответа.

А именно:

- По каким причинам не удалось задержать авто, в котором находился сообщник нападающего?

- Почему не поступило ни одного запроса от райотдела в городской совет, чтобы взять записи с камер видеонаблюдения, где были отражены важные для следствия видеофакты?

- Почему действия нападающего квалифицировали именно по такой «легкой» статье?

- Почему не объявили план «перехват» автомобиля, где находился сообщник нападающего?

По всем этим «почему?» скрыто еще много вопросов, на которые, будем надеяться, наши правоохранители дадут исчерпывающие ответы, дело будет распутан и не только исполнитель, но и заказчик такого подлого нападения понесет заслуженное наказание, говорится в сообщении.

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