В Сумах ушел в отставку судья Судья уголовной палаты Сумского апелляционного суда ушел в отставку.

Высший совет правосудия принял решение удовлетворить заявление Валерия Олийныка о его увольнении в отставку с должности судьи Сумского апелляционного суда.

Валерий Борисович более 30 лет проработал в юриспруденции. Строить карьеру в области права начинал в качестве юрисконсульта в одном из сельскохозяйственных предприятий. В 1994 году, став судьей Ковпаковского районного суда г. Сумы, он присягнул украинскому народу «беспристрастно, независимо, справедливо и квалифицированно осуществлять правосудие от имени Украины».

С 2001 года перешел в суд апелляционной инстанции. Более 17 лет Валерий Борисович проработал судьей в уголовной палате Апелляционного суда Сумской области, а с 2018 года, пройдя квалификационный оценки, - Сумского апелляционного суда. Почти за два десятка лет совместно с коллегами он принял тысячи решений, которыми была восстановлена справедливость и защищены права и интересы жителей Сумской области.

К сведению: в связи с увольнением в отставку судьи В.Б.Олийника с 9 декабря 2020 в Сумском апелляционном суде образовалась 1 вакантная должность судьи.