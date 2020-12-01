На Сумщине директор предприятия уклонился от уплаты 8 млн грн налогов Работниками главного управления ГФС в Сумской области был выявлен факт уклонения от уплаты налогов руководителями одного из ООО, который, используя подконтрольные ему предприятия в период 2018-2020 гг. путем занижения стоимости недвижимого имущества и неотражения полученных доходов в налоговой отчетности при его отчуждении умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль.

Это привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств на сумму более 8 млн грн.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры работниками следственного управления и управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Сумской области на основании постановлений районного суда г. Сумы проведен ряд обысков в банковском учреждении, жилых и нежилых помещениях.

По результатам следственных действий обнаружено и изъято и передано на хранение: документы финансово-хозяйственной деятельности, товарно-материальные ценности и наличные денежные средства всего более 260 тыс. долларов США.