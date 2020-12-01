На Сумщині поліцейські здали кров для онкохворих дітей

Навряд сьогодні можна знайти людей, які б не чули про загрозу COVID-19 або не відчуває на собі наслідки карантину. Проте, банк крові відчуває їх ще суттєвіше. Через введені обмеження та паніку навкруги, навіть активні донори не спішать здійснювати заплановані донації.
В умовах поширення коронавірусу проблема наявності донорської крові стає ще гострішою. Надзвичайно важливо, щоб здорові донори й надалі продовжували забезпечувати кров’ю тих, хто щоденно залежить від неї.
З виникненням нової загрози здоров’ю, відомі раніше не відступили: кров використовується для лікування захворювань, зокрема онкологічних.
Тож, аби безкоштовно здати компоненти крові на потреби хворих діток до Сумського обласного онкологічного диспансеру завітали 6 дільничних офіцерів поліції Конотопського відділу поліції. Після проходження необхідного медичного обстеження, вони отримали дозвіл на здачу крові. Деякі працівники поліції уже перехворіли на коронавірус та здали плазму крові, у якій наявні антитіла до цього вірусу.
Кожен хто прийшов сьогодні здати кров, щиро переконаний в тому, що його кров в потрібну хвилину може врятувати життя хворої дитини. Працівники поліції добре розуміють наскільки важливими є достатні запаси у банку крові, тож регулярно поповнюють їх упродовж року.
Вони прийшли не просто здати кров, а здати її саме для хворих дітей, адже діти – найвразливіша категорія серед хворих.
Своїм вчинком вони закликають всіх небайдужих долучитися до справи донорства крові, а самі і надалі планують здавати кров для малечі.
Відділ комунікації поліції Сумської області