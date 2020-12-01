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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36150

На Сумщині поліцейські здали кров для онкохворих дітей

Правоохоронці Конотопського відділу поліції долучилися до акції «Подаруй казку дітям» та здали компоненти крові для дітей Сумського обласного онкологічного диспансеру. Серед охочих були як новачки, так і ті працівники, які уже мають донорський досвід.

Навряд сьогодні можна знайти людей, які б не чули про загрозу COVID-19 або не відчуває на собі наслідки карантину. Проте, банк крові відчуває їх ще суттєвіше. Через введені обмеження та паніку навкруги, навіть активні донори не спішать здійснювати заплановані донації.
В умовах поширення коронавірусу проблема наявності донорської крові стає ще гострішою. Надзвичайно важливо, щоб здорові донори й надалі продовжували забезпечувати кров’ю тих, хто щоденно залежить від неї.
З виникненням нової загрози здоров’ю, відомі раніше не відступили: кров використовується для лікування захворювань, зокрема онкологічних.
Тож, аби безкоштовно здати компоненти крові на потреби хворих діток до Сумського обласного онкологічного диспансеру завітали 6 дільничних офіцерів поліції Конотопського відділу поліції. Після проходження необхідного медичного обстеження, вони отримали дозвіл на здачу крові. Деякі працівники поліції уже перехворіли на коронавірус та здали плазму крові, у якій наявні антитіла до цього вірусу.
Кожен хто прийшов сьогодні здати кров, щиро переконаний в тому, що його кров в потрібну хвилину може врятувати життя хворої дитини. Працівники поліції добре розуміють наскільки важливими є достатні запаси у банку крові, тож регулярно поповнюють їх упродовж року.
Вони прийшли не просто здати кров, а здати її саме для хворих дітей, адже діти – найвразливіша категорія серед хворих.
Своїм вчинком вони закликають всіх небайдужих долучитися до справи донорства крові, а самі і надалі планують здавати кров для малечі.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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