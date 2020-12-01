Сумские биатлонисты не попали в ТОП-50 на Кубке мира Сегодня, 11 декабря, прошла спринтерская гонка у мужчин на 3-м этапе Кубка мира по биатлону.

Через три часа после первой победы в Кубке мира 24-летней Динары Алимбековой, свой первый же успех праздновал 23-летний норвежец Йоханнес Дале, пишет biathlon.com.ua.

Спринт у мужчин на третьем этапе Кубка мира был максимально интригующим еще до старта. Виной тому – решение норвежских тренеров. Наставники команды-лидера сезона всех своих спортсменов определили во вторую половину стартового протокола, при этом победитель предыдущего спринта Тарьей Бё и вовсе получил последний, 108-й стартовый номер.

И расчет скандинавов оправдался полностью! Развитие гонки очень напомнило события предыдущего сезона, в котором остро конкурировали между собой команды Франции и Норвегии. Французы, стартовавшие в первой половине списка, захватили инициативу. А Кантен Фийон Майе, который провел практически идеальный старт, стал промежуточным лидером, опередив на 12 секунд партнера по команде Фабьена Клода.

Но самое интересное было впереди. Норвежцы один за одним улучшали время французов на разгоне, заставляя соперников задаваться немым вопросом: это они так добавили по сравнению с Контиолахти, или уникально угадали со стартовыми группами?

И как же жаль было смотреть в глаза Фийона Майе, когда финишную черту пересекал Йоханнес Дале, отодвинувший француза, уже примерявшего лавры победителя. Та же чистая стрельба и.. целых 17 секунд перевеса в пользу норвежца!

И теперь уже переполненные надеждой глаза Дале всматривались в экраны на стадионе, показывавшие график его соперников. Обойти текущего лидера могли двое – братья Бё. Но сначала Йоханнес промахнулся один раз и в итоге впервые в сезоне даже не попал на подиум, а в кульминации спринта Тарьей ушел на два круга после стойки…

В этот момент из глаз Йоханнеса Дале брызнули слезы. Пару минут новоиспеченный победитель не мог прийти в себя, заставляя сопереживать своему успеху биатлонных болельщиков во всем мире. За такие моменты мы любим спорт ). Кантен Фийон Майе остался вторым, и завтра в гонке преследования попытается отыграть эти злосчастные 17 секунд. Третьим в персьюте уйдет Фабьен Клод.

Лучшим из украинцев в спринте оказался Артем Прима, что стало уже привычным на старте нового сезона. Промах в стойке немного «притормозил» нашего спортсмена. Но чистой стрельбы сегодня не продемонстрировал никто из украинцев, а по скорости Артем был лучшим из наших ребят и сумел финишировать в зачетной зоне, 30-м, что позволило сохранить и место в топ-30 общего зачета.

Для нашего Антона Дудченко, который стартовал первым из наших биатлонистов, эта гонка была очень важна в психологическом плане. Было крайне важно для Антона доказать прежде всего самому себе, что провал в первой гонке сезона – досадная случайность. И, в сравнении с индивидуальной гонкой Контиолахти, Дудченко сделал большой шаг вперед: лишь одна ошибка на огневых рубежах и 52-й результат на финише.

Если для Дудченко такие позиции на фоне предыдущего старта можно назвать относительным успехом, то 74-е место Дмитрия Пидручного при таком же качестве стрельбы не может не вызывать беспокойства болельщиков и руководства команды. При этом динамика скорости капитана мужской сборной падала с каждым кругом. Пожалуй, в этих условиях даже если бы Дима и попал в гонку преследования, то накануне эстафеты стартовать в ней просто не было смысла…

Увы, подстраховать для зачета Кубка наций «поймавшего» черный день капитана у других ребят не получилось. Третьим в команде стал сумчанин Богдан Цымбал, однажды заглянувший на штрафной круг, который финишировал чуть выше Пидручного – 68-м. А уроженец Сумщины Руслан Ткаленко с тремя промахами занял лишь 87-е место.

Увы, затяжная полоса невыразительных результатов нашей мужской команды продолжается. Надежды на то, что переезд в Центральную Европу быстро выправит ситуацию, пока не оправдываются. Но остается надежда, что парни соберутся к эстафете: пора возвращать позиции в Кубке наций, где сейчас наша команда лишь 13-я.

В общем зачете Йоханнес Бё сохранил свой желтый биб, опережая шведа Себастьяна Самуэльссона на 38 баллов. Артем Прима остается лучшим из украинцев и занимает 28-ю строчку.

Завтра насыщенная программа третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене продолжится женской эстафетой и гонкой преследования у мужчин.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Дале (0+0) 23:32,5

2. Кантен Фийон Майе (0+0) +17,1

3. Фабьен Клод (0+1) +29,0

...

30. Артем Прима (0+1) +1:34,1

52. Антон Дудченко (1+0) +2:16,6

68. Богдан Цымбал (0+1) +2:35,2

74. Дмитрий Пидручный (1+0) +2:49,2

87. Руслан Ткаленко (2+1) +3:16,2