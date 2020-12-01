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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:15149

В Киеве поймали наркодилершу из Сум

Киевской местной прокуратурой № 10 сообщено о подозрении жительнице Сум, которая сбывала наркотические вещества через почтовые отделения в другие области Украины.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали женщину «на горячем», сразу после получения им посылки со сварочным аппаратом «Зенит», внутри которого находились 1014 таблеток «Экстези».

Кроме того, установлено, что незадолго до задержания злоумышленница оформила отправления 22 посылок в разные регионы Украины с запрещенными к обращению веществами, которые в целях конспирации были скрыты в детских игрушках и одежде.

В ходе проведения неотложных обысков по месту жительства задержанного и в арендованной ею квартире-складе изъято 1,6 кг галлюциногенных грибов, 1,8 кг белых кристаллов («соли»), 1 кг каннабиса, 300 г амфетамина, а также 6 электронных весов, пакеты для фасовки, вакууматор и черновые записи.

Изъятые вещества направлены для проведения экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос дополнительной квалификации ее действий.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Разоблачение злоумышленницы осуществлялось работниками Шевченковского Управление полиции совместно с работниками УБН в Киеве ДБН НП Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Право
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