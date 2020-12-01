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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Уроженец Шостки, игравший в Мексике, будет выступать в Суперлиге

22-летний уроженец Шостки Карлос Доне – игрок киевского БК «Будівельник».

Как сообщает Федерация баскетбола Украины со ссылкой на пресс-службу клуба, баскетболист уладил вопрос с документами и готов помочь команде в ближайших трех выездных поединках. Накануне игрока внесли в заявку команды.

Карлос Доне родился в Шостке, занимался баскетболом в ДЮСШ «Импульс» под руководством тренера Сергея Михайленко. Карлос пришел в спортшколу в 8 лет и играл за «Импульс» до 14 лет – до переезда в США. В составе команды стал бронзовым призером Чемпионата Украины.

Баскетболист привлекался в молодежную сборную Украины, однако на Родине еще не выступал профессионально. В прошлом сезон Карлос Доне играл в чемпионате Мексики за «Лагунерос», и там набирал 6,3 очка 2,8 подбора за 19 минут на паркете, пишет Шостка.инфо.

Спорт
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