На Сумщине 19-летний парень медленно умирал от голода на глазах родителей (видео) Его мать три месяца смотрела, как сын угасал от недоедания и отказывалась от помощи врачей.

19-летний парень с Сумщины оказался на грани жизни и смерти у себя дома. Три месяца он не выходил на улицу, не ел и настолько похудел, что уже не мог двигаться и даже говорить. Самое ужасное, что все время рядом были его мать и отчим, которые не допускали к нему врачей. Наконец, парня, который уже весил 40 килограммов, госпитализировали силой.

При росте 170 он весит меньше 40 килограммов. От истощения уже не двигается, не говорит и не ест, а еще весной Сергей выглядел как обычный подросток — занимался спортом, играл в шахматы, говорится 11 декабря в сюжете ТСН.

Но, полгода назад соседи начали замечать, что парень худеет. Мать каждому озвучивала разные причины.

Впоследствии Сергей перестал выходить из дома. Но соседи на это не обратили внимание. Ведь семья живет замкнуто. Отчим — пенсионер. Мать и парень не работают.

Однако это насторожило Юрия, который еженедельно приезжает в Мирополье к родителям. Узнав, что соседи не видели уже более трех месяцев его на улице, врач по специальности — Юрий Кабанец вызвал скорую, но женщина медиков в дом не допустила. После долгих уговоров, Юрию все же удалось туда попасть и увидеть едва живого Сергея.

"Он лежал, на меня даже не реагировал. Мама говорит, что с ним все в порядке, он просто такой. Я спросил, сколько он такой — по ее словам, более пяти дней", - рассказывает мужчина.

Юрий обратился к местным медикам и соцслужбам. Но их мать уже не пускала. Только хитростью работнице территориального центра Наталье Поддубной все же удалось попасть в дом и увидеть все собственными глазами.

"Сразу вечером было принято решение, что надо срочно действовать", — отмечает женщина.

И, фактически, силой парня таки госпитализировали в Сумы. Через три дня в отделении психиатрии он начал приходить в себя и даже становиться на ноги.