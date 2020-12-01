На Сумщине 331 новый случай заболевания COVID-19: 4 летальных На утро 12 декабря в Сумской области подтверждено 35 327 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу зафиксировано 331 новый случай заболевания. Выздоровело 1045 пациентов, - всего 22 937. Умерло 4, - всего 456. Болеют 11 934.

В целом по Украине зафиксировано 12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3001 человек; летальных случаев - 243; выздоровели - 13653 человека; осуществлено тестирований за сутки - 61571 (в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604).

За все время пандемии в Украине заболело - 885 039 человек; выздоровели - 494 001 человек; летальных исходов - 14 998; проведения ПЦР-тестов - 4998266.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.