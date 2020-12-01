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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12251

В Сумах маршрутки ездят с запашком

Сумчанин Станислав Фурс написал в Фейсбуке о своей крайней поездке в маршрутке № 3.

«Вечером около 19.00 ехал домой с 9-ки на маршрутном такси № 3 (ВМ 3388 АА). Пока ехал, слышал шум подобно воде, которая протекает через узкую трубку. В районе ЦУМа (при открытых дверях) я почувствовал запах газа (точнее, вещества-одоранта), а также отчетливо услышал шум вырывающегося газа, другой мужчина (уже на улице) также это подметил и побежал сообщить водителю об утечке газа из баллона. Вывод - 5 гривен максимум, на этом «марике» ездить не буду. Возможно, плохо закрыт вентиль, а, возможно - машине пора на ТО, о котором вспомнят только после (очередной) трагедии», - написал сумчанин.

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