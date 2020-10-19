Девушка собиралась через интернет-площадку по продаже автомобилей купить себе иномарку. Предварительно пообщавшись с так называемым продавцом и получив фото-подтверждение всех необходимых документов, она сделала три банковские перевода на общую сумму 155 000 гривен. После чего «продавец» перестал выходить на связь.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленника.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными с интернет-покупками, а все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, обязательно проверяйте предоставленную от незнакомцев информацию, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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