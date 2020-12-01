Сумских медиков учили правильно пользоваться кислородным оборудованием Сотрудники управления по труду провели разъяснительную работу с медиками городских больниц по вопросу безопасного использования кислородного оборудования.

В течение двух недель отделом по охране труда управления по труду были проведены превентивные информационные мероприятия в городских коммунальных учреждениях здравоохранения по предотвращению возникновения несчастных случаев при эксплуатации кислородных баллонов, газификаторов и автоклавов.

Особое внимание чиновники отдела по охране труда обращали на соблюдение требований нормативно-правовых актов по охране труда при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, правил безопасности систем газоснабжения и безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха, в частности при эксплуатации кислородных баллонов и медицинских автоклавов.

Ответственным лицам дополнительно отмечено о безопасном хранении и использовании кислородных баллонов, установок и трубопроводов и необходимости качественного проведения инструктажа для работников, которые обслуживают, ведь неправильное обращение с кислородными баллонами или неудовлетворительное их техническое состояние могут быть причинами серьезных аварий.