На Сумщине 32 327 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 12 декабря в Сумской области 35327 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 331 человека (Сумы - 86, Шостка - 61, Ромны – 16, Ахтырка - 2, Глухов - 32, Лебедин - 35, Белопольский р-н – 11, Великописаревский р-н - 9, Кролевецкий р-н – 24, Лебединский р-н - 5, Липоводолинский р-н - 1, Ахтырский р-н – 11, Путивльский р-н - 3, Роменский р-н – 12, Середина-Будский р н - 2, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 8, Шосткинский р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 456 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы - 2, Ромны - 1, Роменский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 22937 человек, из них за минувшие сутки - 1045 (Сумы - 614, Шостка - 5, Конотоп - 20, Ромны – 31, Ахтырка - 6, Глухов – 26, Лебедин - 1, Белопольский р -н - 43, Бурынский р-н - 2, Великописаревский - 1, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н - 12, Путивльский – 30, Роменский р-н – 19, Середина-Будский р-н - 3, Сумской р-н - 48, Тростянецкий р-н - 180, Шосткинский р-н - 1).