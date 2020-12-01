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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:424591

Ночью в Сумах горели три авто (видео)

Сегодня, 12 декабря, в 3:13 к спасателям поступила информация, что в г. Сумы на стоянке по ул. Металлургов горит автомобиль Audi, а также наблюдается задымление еще двух транспортных средств.

На место происшествия выехали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательных частей. Уже через 2 минуты спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент огонь полностью охватил Audi A4, частично распространился на Dacia Logan и Renault Logan. Из-за сильного действия температуры возникла угроза распространения пламени на 5 других транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром пожара.

В 3:28 пожар локализовали, не допустив взрыва метановой установки автомобиля Audi и не позволили пламени охватить 5 транспортных средств. В 3:43 пожар был ликвидирован.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Всего на место происшествия работало 4 единицы техники и 13 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество

Комментарии

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