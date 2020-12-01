На Сумщине поймали мошенницу, которая предлагала надбавку к пенсии сувенирными бумажками Жертвой злоумышленницы стал 81-летний житель Кролевца. Как установили следователи, 41-летняя жительница Конотопа, представившись сотрудницей государственного учреждения, вручила пожилому мужчине надбавку к пенсии сувенирным купюрами, при этом сдачу получила настоящими деньгами.

Неожиданная визитерка рассказала хозяину о том, что ему надлежит получили прибавку к пенсии. Поэтому, заставила дедушку написать соответствующее заявление и вручил ему несколько крупных купюр. Поскольку сумма так называемой «помощи» была куда меньше, то пожилой мужчина был вынужден искать 400 гривен сдачи.

Однако, когда «благодетельница» ушла, пенсионер досмотрел, что оставленные ею деньги есть не что иное как сувенирные бумажки. Поэтому он быстро обратился в полицию по спецлинии «102».

На вызов выехала группа реагирования патрульной полиции Кролевецкого отделения полиции. Правоохранители опросили дедушку и возможных свидетелей. Жители улицы рассказали, что подобная женщина в тот день стучала в двери многих пенсионеров, и, представляясь сотрудницей то пенсионного фонда, то управления соцзащиты, рассказывала о «пенсионнjq надбавкt», но ее решительно выставляли вон.

Поэтому, ориентируясь на показания самого потерпевшего и очевидцев, группа оперативно нашла «гостmю», когда та в ожидании поезда до Конотопа находилась на железнодорожном вокзале. У 41-летней женщины правоохранители изъяли пачку сувенирных банкнот и деньги слишком доверчивого пенсионера.

Следователи квалифицировали действия женщины как мошенничество и открыли уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следствие продолжается, злоумышленницу проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.