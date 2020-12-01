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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:272671

В Путивле сбили насмерть 76-летнего пенсионера

Дорожно-транспортное происшествие после 17.00 11 декабря на улице Глуховская в Путивле.

Вызванные на место аварии сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗа находился 69-летний местный житель. Именно он сообщил о потерпевшем пешеходе медиков «скорой», а те сообщили правоохранителям.

В результате наезда получил травмы и скончался в больнице 76-летний пешеход.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и расследуют причины и обстоятельства случившегося.

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

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