Лебединские гандболисты минимально уступили в Полтаве Сегодня, 12 декабря, в Полтаве прошла игра 5-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге среди мужчин.

Местная команда «Динамо-Академия» принимала лебединскую «Єдність». После вчерашнего разгрома сегодня лебединцы выглядели получше, уступив в итоге лишь один мяч 27:28 (13:16). С 2 очками в 10 играх они продолжают занимать последнее место.