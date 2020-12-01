На Сумщине на пожаре погиб мужчина 11 декабря в 22:50 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что по ул. Клубная с. Вязовое Конотопского района горит частный жилой дом.

Через 3 минуты на место происшествия приехала местная пожарная команда с. Вязовое. Дополнительно преодолев расстояние в 20 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным из горящего дома самостоятельно выбежали два человека и сообщили соседям о пожаре. Женщину, 1968 года рождения, и мужчину, 1958 г.р., с диагнозом отравление продуктами горения были госпитализированы в Конотопскую центральную больницу.

В доме горела кровать и вещи домашнего обихода. В 22:54 пожар был локализован, в 23:08 - ликвидирован. На место происшествия было обнаружено тело мужчины, 1968 г.р.

Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается.