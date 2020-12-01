На Сумщине на пожаре погиб мужчина

Через 3 минуты на место происшествия приехала местная пожарная команда с. Вязовое. Дополнительно преодолев расстояние в 20 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным из горящего дома самостоятельно выбежали два человека и сообщили соседям о пожаре. Женщину, 1968 года рождения, и мужчину, 1958 г.р., с диагнозом отравление продуктами горения были госпитализированы в Конотопскую центральную больницу.
В доме горела кровать и вещи домашнего обихода. В 22:54 пожар был локализован, в 23:08 - ликвидирован. На место происшествия было обнаружено тело мужчины, 1968 г.р.
Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается.
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