На Сумщине на пожаре чуть не сгорели три коровы (видео) Ликвидируя возгорание хозяйственной постройки, пожарные спасли жилой дом.

11 декабря в 10:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Береговая с. Перекоповка Роменского района. По вызову выезжали местные пожарные команды из сел Перекоповка и Андрияшевка. Дополнительно из районного центра прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, свидетель пожара вывел из горящей постройки 3 коровы и позвонил спасателям. Огонь охватил стены и перекрытия на площади до 50 кв.м. Возникла угроза переброски пламени на жилой дом.

11:00 пожар был локализован, в 11:52 - ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.