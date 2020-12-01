На Сумщине на пожаре чуть не сгорели три коровы (видео)

11 декабря в 10:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Береговая с. Перекоповка Роменского района. По вызову выезжали местные пожарные команды из сел Перекоповка и Андрияшевка. Дополнительно из районного центра прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, свидетель пожара вывел из горящей постройки 3 коровы и позвонил спасателям. Огонь охватил стены и перекрытия на площади до 50 кв.м. Возникла угроза переброски пламени на жилой дом.
11:00 пожар был локализован, в 11:52 - ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
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