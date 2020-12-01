Стало известно, сколько предпринимателей и безработных получат по 8000 гривен Около 1,7 миллиона человек, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введеного карантина, получат обещанные 8000 гривен.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в эфире программы «Право на власть».

По его словам, помощь получат большинство из тех наемных работников, которые не будут работать и для них 8000 гривен ─ это «достаточная» сумма.

«8000 гривен для многих людей, которые работают на достойной, но невысокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают намного больше денег, эти средства скудны. Но на перспективу человека, который имеет зарплату от 10000 до 30000 гривен. Для них 8000 гривен помощи является достаточной суммой», ─ сказал Качка.