Стало известно, сколько предпринимателей и безработных получат по 8000 гривен

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в эфире программы «Право на власть».
По его словам, помощь получат большинство из тех наемных работников, которые не будут работать и для них 8000 гривен ─ это «достаточная» сумма.
«8000 гривен для многих людей, которые работают на достойной, но невысокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают намного больше денег, эти средства скудны. Но на перспективу человека, который имеет зарплату от 10000 до 30000 гривен. Для них 8000 гривен помощи является достаточной суммой», ─ сказал Качка.
gampreef
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://nah.uy/eksuxx