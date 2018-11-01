Сумские нардепы попали в санкционный список России Российское правительство расширило список санкций против Украины.

Как отмечается в документе, размещенном на сайте российского Кабмина, в расширенный список вошли 849 человек. Обновленный вариант санкционного списка был опубликован в пятницу, 11 декабря на сайте правительства РФ.

В новый список попали среди прочих нардепы от «Слуги народа» Михаил Ананченко из Сум и Александр Качура из Конотопа.