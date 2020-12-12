Сумские футзалисты обыграли харьковских АФФК «Сумы» побеждает «Монолит-Viva Cup» и становится шестым.

Сегодня, 12 декабря, АФФК «Сумы» в матче 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстралиге дома принимали «Монолит-Viva Cup» из Харькова.

Подопечные Ивана Скицка одержали победу 2:1 благодаря голам Дениса Зеленкевича (18-я минута) и Виталия Катеринина (39). У гостей отличился Дмитрий Бондарь (39).

В первом тайме хозяева воспользовались ошибкой в обороне соперника, Зеленский вместе с Зеленкевичем убежали в быструю атаку, и Денис пробил аккуратно над плечом вратаря под перекладину.

По ходу второго тайма гости стали играть с пятым полевым, и это принесло свою плоды. Бондарь получил передачу на правом фланге и с острого угла пробил в верхний угол. Но последнее слово осталось за сумчанами. Катеринин откликнулся на высокий заброс, получил мяч на правом краю штрафной и пробил точно в дальний угол.

После этой победы наша команда поднялась на шестое место в турнирной таблице, имея 14 очков. Столько же у харьковчан, но они уступают «Сумам» по дополнительным показателям.