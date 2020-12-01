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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16160

Сумская биатлонистка стала 7-й в эстафете на Кубке мира

Субботняя программа третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене открывалась женской эстафетой.

Юрай Санитра на эту гонку выставил оптимальный на сегодня состав. На первом этапе в гонку ушла Дарья Блашко. Контиолахтинский эксперимент с Дашей в роли стартера, очевидно, был признан успешным, и изобретать велосипед не было никакого смысла. Задачей лучшей из украинок в общем зачете было – пройти свой этап в числе лидеров. После отменной лежки Блашко, тем не менее, ушла в паре-тройке секунд от группы из шести команд, которую повела за собой белоруска Динара Алимбекова. Отставание незначительное, но из-за этого ей пришлось фактически работать в одиночку на протяжении всего второго круга, пишет biathlon.com.ua.

Потраченные дополнительно силы вынудили украинку на стойке использовать полный комплект запасных патронов, и перед последним кругом она очутилась во втором эшелоне. Заключительный отрезок дистанции Даша отработала здорово, после выхода со стрельбища отыграла четыре позиции, не уступала в скорости лидерам и передала эстафету девятой, с отставанием от первого места в 34 секунды.

А тон в гонке задавали «зубры» женского биатлона – Германия, Швеция и Норвегия усилиями, соответственно, Марен Хаммершмидт, Джоанны Скоттхайм и Каролин Кноттен, первый этап эстафеты завершили в интервале двух секунд. Среди потерь этапа отметим Францию, у которой опытная Анаис Бескон отхватила минутное отставание.

Юлии Джиме на старте второго этапа пришлось поработать в компании швейцарки Селины Гаспарин и словачки Паулины Фиалковой. Темп для Юли оказался комфортным, и оба рубежа Джима отработала на отлично! В то время как в группе лидеров шли застрелы, вплоть до штрафных кругов, украинка, разобралась с мишенями без запасных патронов и вернула команду в борьбу за призовые места!

Удержаться за убежавшими немного вперед шведкой Линн Перссон и чешкой Маркетой Давидовой Юле не удалось, но зато зубами уцепилась за Ингрид Тандреволд и Франциской Пройсс. К финишу этапа Джима пришла уверенно пятой, причем отставание от лидирующего дуэта было символическим – всего 11 секунд!

Сумчанке Вале Семеренко на третьем этапе также достались скоростные попутчицы – Жюстин Бреза и Доротея Вирер! Темп соперниц Валя держала, но ценой этого стали запасные патроны на рубеже. В общей сложности Семеренко использовала пять дополнительных выстрелов, вследствие чего на выходе со второго рубежа оказалась далеко позади призовой тройки. Да и на последний круг сил уже оставалось не так много, и свой этап Валя закончила в борьбе за пятое место с командами Швеции и Беларуси.

Но все это было уже на минутном отдалении от лидера – команды Норвегии, за которую на третьем этапе маленькое чудо совершила Тирил Экхофф. Отработав стрельбу всего с одним запасным патроном, она четвертое место своей команды обратила в уверенное первое! Причем, группа преследовательниц Франция-Германия-Италия отставала почти на полминуты!

Задача на заключительном этапе для Марте Олсбю Ройселанд была более чем посильной. К тому же, соперницы промахами упрощали норвежке задачу. Сама Олсбю Ройселанд использовала один запасной патрон, и даже особо не торопясь на дистанции, спокойно финишировала первой.

На второе место после неудачного стартового этапа прорвалась сборная Франции. Анаис Шевалье-Буше оказалась намного быстрее конкуренток по борьбе за серебро. Оторвавшись от Эльвиры Эберг и Дениз Херрманн уже на первых сотнях метров своего этапа, в дальнейшем француженка вела свою гонку, уверенно финишировав второй.

А вот за третье место развернулась настоящая битва, и судьба бронзы была решена лишь на самых последних метрах! После стрельбы стоя третьей с небольшим отрывом ушла итальянка Федерика Санфилиппо. Но позади были Эберг и Херрманн, которые быстро догнали итальянку. Казалось, что опыт подобных дуэлей должен помочь финишеру сборной Германии. Но теперь в мировом пелотоне есть спортсменка, для которой нет авторитетов и которая способна обыгрывать саму Херрманн на финише! Эльвира Эберг бросила немке перчатку, и в итоге молодость взяла верх над опытом! Бронза у Швеции!

До последних метров дистанции боролась за позиции и Елена Пидгрушная. Проведя идеальную стрельбу лежа, капитан команды вышла на шестое место, воспользовавшись тремя кругами штрафа белоруски Анны Сола. Но вот стойку провести без ошибок у Лены не вышло. Два запасных патрона – и на заключительные два километра украинка уже ушла за спиной австрийки Лизы Терезы Хаузер.

Перед этой гонкой Украина и Австрия делили шестое место в Кубке наций, что добавляло принципиальности противостоянию. Пару секунд отставания Пидгрушная ликвидировала сразу после выхода со стадиона, а на середине круга даже вышла вперед. Но австрийка не отставала, и на финишную прямую у Хаузер оставалось чуть больше сил… Тот случай, когда родные стены действительно помогли. Украина – седьмая.

Точно так же на седьмой позиции наша команда и в женском зачете Кубка наций. Отставание от идущих впереди австриек всего 20 баллов. Да и до стратегически важного пятого места, на котором обосновалась Россия – лишь 68 очков. Борьба только начинается. А сегодняшняя эстафета продемонстрировала, что бороться наша команда может.

Эстафета. Женщины

1.  Норвегия  (1+6)  1:08:04,3

2. Франция  (0+16)  +24,5

3. Швеция  (1+9)  +32,5

4. Германия  (1+9)  +32,7

5. Италия  (0+3)  +37,1

6. Австрия  (1+10)  +1:12,9

7. Украина  (0+10)  +1:13,3

Спорт
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