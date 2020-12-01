Сумской биатлонист не попал "в очки" на Кубке мира Сегодня, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене на 3-м этапе Кубка мира по биатлону прошла гонка преследования у мужчин.

Сюжет гонки преследования у мужчин на третьем этапе Кубка мира в Австрия Хохфильцене априори должен был оказаться интригующим. Накануне спринт подарил неожиданного победителя. А та эмоциональность, с которой свой триумф воспринял Йоханнес Дале, говорила о том, что повторно так же доминировать на следующий день ему не удастся, пишет biathlon.com.ua.

Так и случилось: уже после двух огневых рубежей в лежке четко вырисовалась четверка спортсменов, которые вели борьбу за победу. Двое французов и двое норвежцев – то же соотношение, что и в спринте, только Фабьена Клода здесь заменил мастер гонок преследования Эмильен Жаклен. Трое остальных – Кантен Фийон Майе и два Йоханнеса: Дале и Бё.

Фийон Майе в первой половине гонки выглядел получше основных соперников. Возможно, причина в том, что в группе его преследователей номинально быстрейший Йоханнес Бё категорически не брал на себя инициативу, отсиживаясь за спинами более молодых коллег. Это позволяло лидирующему французу чувствовать себя уверенно, в том числе на огневом рубеже.

Как следствие, преследование в исполнении Кантена получилось практически идеальным! Двадцать закрытых мишеней и лидерство – начиная с первого огневого рубежа и до финиша! Четвертая победа в карьере! И все в контактных гонках: по две в персьютах и масс-стартах.

Подпортить праздник Фийону Майе мог только партнер по команде Эмильен Жаклен – на секундочку, действующий чемпион мира в этой дисциплине. Вот только на старте он отставал от Кантена на 27 секунд. И даже проведя аналогично стопроцентную стрельбу на всех рубежах, отыграть такую дистанцию за счет скорости у Жаклена не получилось: финишную черту он пересек через 25 секунд после победителя.

Третью ступень подиума занял Йоханнес Дале. Это лишь второй подиум норвежца в карьере, и его победный взмах рукой на финише абсолютно справедлив – даже несмотря на то, что сегодняшнюю бронзу он получил взамен вчерашнего золота.

А что же лидер Кубка мира? Дальнейшие события в гонке показали, что отказ от активной погони за лидером – не тактические игры Йоханнеса Бё, а следствие его нынешнего состояния. Сейчас младший из братьев по-прежнему лидер мирового биатлона, но его перевес уже не настолько тотальный, как тот, который позволял пропускать этапы Кубка мира пачками, как прошлой зимой. На двух рубежах в стойке двукратный обладатель Большого хрустального глобуса заработал три круга штрафа. И все, чего удалось добиться Бё после 450 метров штрафа – четвертое место. Две подряд гонки без подиума – такое у Йоханнеса было в предыдущий раз почти два года назад.

Украинские биатлонисты, стартовавшие в этой гонке, в персьюте финишировали за пределами зачетной зоны. Артем Прима, стартовав 30-м, имел все шансы побороться за хорошие кубковые очки, но катастрофически подвела точность. В пассиве лучшего из наших ребят в тотале семь промахов, которые гирями повисли на ногах Артема и опустили его на 43-е место.

Наш Антон Дудченко постепенно возвращает кондиции, которые в прошлом сезоне не ставили под сомнение его место в эстафете. В зону кубковых очков ему попасть пока не удалось, тем не менее, подъем с 52-го на 45-е место – уже что-то. Но и три промаха на рубежах, и лишь 48-й ход по дистанции говорят о том, что поле для прогресса еще есть.

В общем зачете Йоханнес Бё, несмотря на относительную неудачу, увеличил свой отрыв от Себастьяна Самуэльссона до 50-ти баллов. На пятки шведу уже наступает Кантен Фийон Майе, расположившийся на дистанции девяти очков. Артем Прима, к сожалению, выбыл из топ-тридцатки – 33-й. Судя по всему, пробиваться в первый масс-старт сезона нашим парням предстоит через результаты четвертого этапа Кубка мира.

Но об этом задумаемся через неделю. А пока – завтра нас ждет еще один насыщенный день: в воскресенье девушки пробегут гонку преследования, а мужчины своей эстафетой закроют программу третьего этапа Кубка мира.

Гонка преследования. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (0+0+0+0) 32:38,7

2. Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +25,5

3. Йоханнес Дале (1+0+1+0) +49,5

...

43. Артем Прима (2+1+3+1) +4:43,3

45. Антон Дудченко (0+0+2+1) +4:50,0