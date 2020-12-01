В Сумах собираются создать приют для пострадавших от семейного насилия С такой инициативой выступила общественная организация «Лига современных женщин».

Корреспонденты Суспільного встретились с женщиной, которая пережила домашнее насилие и смогла изменить свою жизнь.

Свою историю рассказала Оксана Мороз, которая живет на Лебединщине.

«Когда мы попадаем в больницу, мы же говорим: я упала в погреб, еще что-то придумываем, потому что стыдно сказать, откуда у тебя черепно-мозговая травма. Когда ты с этим сталкиваешься, во-первых, ты не веришь, что это произошло именно с тобой. Во-вторых, тебе некому об этом рассказать. Как можно дольше ты пытаешься спрятать от людей, потому что гордиться здесь нечем», - рассказала она.

Женщина добавляет: «Люди же видят, особенно если у тебя появляются какие-то синяки или когда слышали, видели, проходили мимо. После этих случаев он извинялся, конечно, он видел свою вину в этом, но эти конфликты - когда ты уже боишься, ты прислушиваешься к калитке, как она щелкает. После того, как открывается дверь и поворачивается ключ, ты понимаешь, в каком состоянии пришел твой муж».

Оксана говорит: «В моей семье было все: дом, муж, хозяйство, но приходит такой момент, когда ты чувствуешь, что это уже все. На тот момент мне идти было вообще некуда: уже не было родителей, уже не было дома родительского, когда у тебя есть только твоя семья, но я уже устала. И я нашла выход. Я нашла дом в селе, в котором не жил никто уже 12 лет».

В доме не было света, не было печи, все - заросшее бурьяном.

«Это был конец октября - начало ноября. Такая холодная погода. Я захожу, а в большой комнате, из-под плинтуса, растет вишня. Листьев уже нет на улице, а на этом - есть. И так много божьих коровок летало в доме. Привезла дров, было поначалу сложно. Воды не было. Только - на соседней улице, с бидоном. Было сложно, но на тот момент я была благодарна Богу за то, что у меня есть крыша над головой», - вспоминает она.

Оксана Мороз рассказала, что помогало ей восстанавливаться.

«Это место я называю «место силы». Когда было отчаяние, ты не могла решить какой-то вопрос по работе, душа болела за свою жизнь, я приходила именно сюда, на край своего огорода, и смотрела в ту даль. Это действительно вдохновляло на стихи, это вдохновляло на размышления. Я могла полчаса, час стоять и просто смотреть на луг, на реку, на лес. Мне помогало», - поделилась воспоминаниями женщина.

Оксана рассказала, что с проблемой насилия в семье остаешься один на один, обратиться за помощью не к кому. Оксана прожила здесь 6 лет. Затем вышла замуж и уехала из села.

«Уже пятый год замужем, и все жду от мужа, когда же начнется», - рассказала женщина.

Теперь в своем старом доме Оксана планирует создать художественное пространство для людей, которым нужна поддержка. 10 лет она работала сельским головой. 10 декабря закончилась ее каденция. В 2020 году женщина свою кандидатуру на выборы не выставляла. Теперь у нее - другие дела.

Оксана Мороз - член Союза поэтов и писателей, недавно выпустила сборник стихов «Поетичні світлини», готовит фотовыставку. На странице в Фейсбуке выкладывает свои стихи и фотографии. Сотрудничает с общественной организацией «Лига женщин Сумщины», где занимается реабилитацией женщин, пострадавших от насилия в семье, используя свой собственный опыт.

«Я считаю, если кто-то ставит себе целью что-то изменить в своей жизни, обязательно найдет решение. Начать можно и в брошенном домике. Пока ты сама не решишь, что с тебя достаточно, тебя этот выбор никто не сделает», - отметила женщина.

Оксана говорит: «Женщинам нужно место, где они могли бы укрыться от семейной агрессии, переночевать, пообщаться с психологом или юристом».

Создать такое место в Сумах пытается общественная организация «Лига современных женщин». Ее представительница Людмила Пономаренко говорит, что в большинстве украинских городов работают засекреченные приюты, а в Сумской области женщине спрятаться от домашнего насилия негде.

По ее словам, именно поэтому это заведение, о расположении которого знает только определенный круг людей: «Это очень важно, это первоочередное, о чем мы подчеркиваем, и так должно быть».

«Лига современных женщин» обратилась к депутатам городского совета с просьбой создать в городе приют для людей, пострадавших от домашнего насилия.

По данным управления патрульной полиции в Сумской области, с начала 2020 года на территории Сум зарегистрировано 4400 сообщений о совершении домашнего насилия. 80% пострадавших - женщины. В прошлом году таких случаев было 3300.