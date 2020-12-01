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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:38328

Чуть больше 10% сумских улиц будут убирать зимой (список)

Об этом сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александр Вегера в Фейсбуке.

«Осторожно, гололед! Перечень улиц, которые закреплены за КП «Дорремстрой» для зимней уборки (маршруты движения техники).

Согласно сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие дни почти на всей территории страны ожидается осложнение погодных условий, в том числе и на Сумщине.

В частности, в Сумах 13, 14 и 15 декабря прогнозируется снег, мокрый снег, снег с дождем, температура ночью -1-3°С, днем -1 + 1°С, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый).

В связи с этим КП «Дорремстрой» отмечает: техника предприятия полностью готова к уборке снега и посыпки дорог противогололедной смесью.

В то же время, согласно договору с департаментом инфраструктуры Сумского городского совета, за КП «Дорремстрой» закреплено для зимней уборки всего около 90 улиц на территории города, тогда как в целом в Сумах почти 700 улиц, без учета внутриквартальных дорог и проездов.

Так же не включено в договор и, соответственно, не предусмотрено финансирование на зимнее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах сельских громад, входящих в состав Сумской городской территориальной громады.

Поэтому кто будет убирать и посыпать остальные улицы и дорог - пока неизвестно.

Руководство КП «Дорремстрой» неоднократно обращало внимание городских властей на эту проблему и подчеркивало необходимость расширить перечень улиц для зимней уборки и выделять соответствующие средства на эти работы. Но пока ситуация не изменилась.

С финансированием ситуация еще хуже: несмотря на то, что территория Сумской городской тергромады значительно увеличилось в результате присоединения к ней территорий сельских советов, в проекте бюджета Сумской ТГ на 2021 год на содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений предусмотрено даже меньше средств, чем в текущем году»,  говорится в сообщении.

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